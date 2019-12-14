«Все это знают». Разоблачены победы «Канело» над Головкиным и Ковалевым

«Альварес проигрывал (в бою против Ковалева). Что знаю я, и это знают все — Ковалев устает. Он уже стар. Люди хотят увидеть третий бой “Канело” и Головкина потому что знают, что GGG выиграл первый бой. Второй бой мог бы быть ничейным. Да, я отдал преимущество “Канело”, но это могла бы быть ничья. Все было очень близко. Я не согласен с решением в первом бою, но отдаю ему должное за второй. Разница между мной и “Канело” в том, что, когда мы поднимаемся в весе, он дерется с парнями, которых уже нокаутировали и не раз. Он дрался с парнем (Ковалев), который уже проигрывал. Я же дерусь с непобежденными бойцами», — сказал Кроуфорд в интервью SiriusXM.