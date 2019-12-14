«Все это знают». Разоблачены победы «Канело» над Головкиным и Ковалевым

По его словам, разница между ним и «Канело» в том, что мексиканец специально подбирает себе соперников для больших боев. Также Кроуфорд считает, что Альварес проиграл в первом бою казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО).
«Альварес проигрывал (в бою против Ковалева). Что знаю я, и это знают все — Ковалев устает. Он уже стар. Люди хотят увидеть третий бой “Канело” и Головкина потому что знают, что GGG выиграл первый бой. Второй бой мог бы быть ничейным. Да, я отдал преимущество “Канело”, но это могла бы быть ничья. Все было очень близко. Я не согласен с решением в первом бою, но отдаю ему должное за второй. Разница между мной и “Канело” в том, что, когда мы поднимаемся в весе, он дерется с парнями, которых уже нокаутировали и не раз. Он дрался с парнем (Ковалев), который уже проигрывал. Я же дерусь с непобежденными бойцами», — сказал Кроуфорд в интервью SiriusXM.
Напомним, Альварес дважды дрался с Головкиным в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой закончился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца.
В ноябре «Канело» покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе.