Текущие события
Хоккей. Европа
3-й период
Финляндия
Швеция
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Леванте
Хоккей. Европа
15:00
Россия
Чехия
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
19:30
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Эйбар
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нью-Джерси Дэвилз
31
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Ницца
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Осасуна
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23:59
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Все это знают». Разоблачены победы «Канело» над Головкиным и Ковалевым

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (35−0−0, 26 KO) выступил с критикой в адрес мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По его словам, разница между ним и «Канело» в том, что мексиканец специально подбирает себе соперников для больших боев. Также Кроуфорд считает, что Альварес проиграл в первом бою казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО).

Читайте также
«Думаете, я шучу?». Абсолютный чемпион мира объявил о переходе в вес Головкина

«Альварес проигрывал (в бою против Ковалева). Что знаю я, и это знают все — Ковалев устает. Он уже стар. Люди хотят увидеть третий бой “Канело” и Головкина потому что знают, что GGG выиграл первый бой. Второй бой мог бы быть ничейным. Да, я отдал преимущество “Канело”, но это могла бы быть ничья. Все было очень близко. Я не согласен с решением в первом бою, но отдаю ему должное за второй. Разница между мной и “Канело” в том, что, когда мы поднимаемся в весе, он дерется с парнями, которых уже нокаутировали и не раз. Он дрался с парнем (Ковалев), который уже проигрывал. Я же дерусь с непобежденными бойцами», — сказал Кроуфорд в интервью SiriusXM.

Напомним, Альварес дважды дрался с Головкиным в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой закончился спорной ничьей, а годом позже минимальной победой мексиканца.

В ноябре «Канело» покорил четвертый дивизион — нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у того титул WBO в полутяжелом весе.

Читайте также
UFC утвердил дату и место проведения боя Нурмагомедов - Фергюсон
Всем все доказала: каким был спортивный путь Загитовой
Хоккеисту «Филадельфии» диагностировали рак
Сказка продолжается: «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом
«Все идет к поясу»: Петр Ян — о титуле UFC, трэштоке и языке
Назван самый дорогой игрок мира. Роналду нет в топ-15
Конькобежцы из России выиграли зачет КМ в гонках преследования
«Даллас» проиграл в НХЛ. Радулов сделал результативную передачу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь