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14:47 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Алоян не будет отбираться на Олимпиаду-2020

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян не будет участвовать в отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

«Михаил не планирует участвовать в отборе на Олимпиаду», — сказал собеседник агентства.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.

На счету 31-летнего Алояна шесть поединков по профессиональному боксу, в которых он одержал пять побед (ни одного — нокаутом). В прошлом бою в четверг он выиграл в Кемерове у панамца Роналя Батисты решением судей.

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