Российский боксер Алоян не будет отбираться на Олимпиаду-2020

Источник: РИА "Новости"

«Михаил не планирует участвовать в отборе на Олимпиаду», — сказал собеседник агентства.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.

На счету 31-летнего Алояна шесть поединков по профессиональному боксу, в которых он одержал пять побед (ни одного — нокаутом). В прошлом бою в четверг он выиграл в Кемерове у панамца Роналя Батисты решением судей.