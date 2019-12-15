22-летний американец нокаутом завоевал чемпионский титул и стал соперником для объединительного боя с Ломаченко
22-летний американский боксер Теофимо Лопес стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе, сообщают Vesti.kz.
22-летний американский боксер Теофимо Лопес стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе, сообщают Vesti.kz.
Он отобрал этот титул у 32-летнего ганца Ричарда Комми, нокаутировав его уже во втором раунде.
Бой прошел в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Следующим соперником для Лопеса станет обладатель поясов WBA и WBO в легком дивизионе украинец Василий Ломаченко — они проведут объединительный бой.