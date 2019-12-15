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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

22-летний американец нокаутом завоевал чемпионский титул и стал соперником для объединительного боя с Ломаченко

22-летний американский боксер Теофимо Лопес стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе, сообщают Vesti.kz.

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Он отобрал этот титул у 32-летнего ганца Ричарда Комми, нокаутировав его уже во втором раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой прошел в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где главным событием станет поединок Теренс Кроуфорд — Эгидиюс Каваляускас.

Следующим соперником для Лопеса станет обладатель поясов WBA и WBO в легком дивизионе украинец Василий Ломаченко — они проведут объединительный бой.

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