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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Объявивший о переходе в вес Головкина Кроуфорд защитил свой чемпионский пояс

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Он провел бой против претендента из Литвы Эгидиюса Каваляускаса. Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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В седьмом раунде Кроуфорд отправил Каваляускаса в нокдаун, а в девятом — в нокаут.

Эта победа для не знающего поражений американца стала 36-й и 27-й — досрочной.

Напомним, ранее Кроуфорд заявил, что после этого поединка он перейдет в средний дивизион, где выступает обладатель титулов IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).

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