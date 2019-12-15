Объявивший о переходе в вес Головкина Кроуфорд защитил свой чемпионский пояс
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он провел бой против претендента из Литвы Эгидиюса Каваляускаса. Поединок стал главным событием вечера бокса на арене Madison Square Garden в
В седьмом раунде Кроуфорд отправил Каваляускаса в нокдаун, а в девятом — в нокаут.
Эта победа для не знающего поражений американца стала 36-й и 27-й — досрочной.
Напомним, ранее Кроуфорд заявил, что после этого поединка он перейдет в средний дивизион, где выступает обладатель титулов IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).