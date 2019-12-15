«Через секунду Кроуфорд оказался на канвасе». Рефери лишил претендента нокдауна в бою за титул WBO
Рефери боя Теренс Кроуфорд — Эгидиюс Каваляускас не стал отсчитывать нокдаун, в который был отправлен американский чемпион, передают Vesti.kz.
Рефери боя Теренс Кроуфорд — Эгидиюс Каваляускас не стал отсчитывать нокдаун, в который был отправлен американский чемпион, передают Vesti.kz.
Инцидент произошел в третьем раунде.
Кроуфорд оказался на канвасе, но судья на его падение не отреагировал. Зато в седьмом раунде уже американец отправил в нокдаун Каваляускаса — тут все было сделано по правилам, а в девятом Кроуфорд уже нокаутировал соперника.
«Кроуфорд начал бой в стойке левши. Не форсировал события, работал аккуратно. Поединок проходил в неспешном темпе с минимумом обострений. Каваляускас пытался поймать чемпиона правым прямым навстречу. Третий раунд получился интереснее: претендент потряс Кроуфорда, секундой позже тот оказался на канвасе. Рефери счёт не открыл. Спорное решение», — пишет vRinge.com.
Напомним, Кроуфорд защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе. После этого он обещал перейти в средний дивизион, где выступает обладатель титулов IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО).