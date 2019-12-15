Непобежденные казахстанские боксеры прошли взвешивание перед титульными боями в Алматы

Взвешивание состоялось сегодня, 15 декабря, в Казахской академии транспорта и коммуникаций.

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Перед главным боем вечера обладатель титула WBC International в легком весе казахстанец Виктор Коточигов (10−0, 4 КО) оказался на 200 граммов тяжелее аргентинца Хавьера Хосе Клавьеро (27−5, 5 КО), набравшего 60 килограммов. В свою очередь, другой отечественный легковес Султан Заурбек (8−0, 6 КО) также оказался тяжелее своего соперника по бою за вакантный титул «молодежного» чемпиона WBC китайца Лишана Ли (27−5, 5 КО) — 58,3 килограмма против 58,2.

Другие казахстанцы, Нуртас Ажбенов (7−0, 3 КО), Искандер Харсан (7−0, 6 КО), Ельшат Нигметолла (15−0−1, 5 КО), Абай Толеш (4−0, 3 КО), Рай Сейтжанов (1−0), Мирас-Али Сарсенов (1−0, 1 КО) и Нурдос Толебай (1−0), также уложились в лимит веса.