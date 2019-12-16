«Я не был потрясен». Кроуфорд прокомментировал незасчитанный нокдаун

«Нет, я ничуть не был потрясен. Поднялся и сразу же набросился на него. Так что никакого потрясения там не было. Я прошел сквозь все, что он выбрасывал. Он сильный боец, выносливый, так я и посчитал, что надо бы дать толпе что-то интересное. Однако еще за раунд до финиша тренеры говорили мне не наваливать, что я делал, потому что нанес несколько чистяков и знал, что потрясал его. Хотел подарить людям нокаут. А когда начал отпускать ручки, стал попадать чаще “летальными” плюхами. Я готов к любому противнику. Говорю это уже не знаю как долго», — цитирует Теренса vRINGe.com.