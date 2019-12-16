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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не был потрясен». Кроуфорд прокомментировал незасчитанный нокдаун

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36−0, 27 KO) уверяет, что падение в середине поединка с литовцем Эгидиюсом Каваляускасом (21−1−1, 17 KO) было чем-то вроде случайности, а не нокдауном.

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Источник: AP 2019

При этом рефери счет тогда не открыл.

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«Нет, я ничуть не был потрясен. Поднялся и сразу же набросился на него. Так что никакого потрясения там не было. Я прошел сквозь все, что он выбрасывал. Он сильный боец, выносливый, так я и посчитал, что надо бы дать толпе что-то интересное. Однако еще за раунд до финиша тренеры говорили мне не наваливать, что я делал, потому что нанес несколько чистяков и знал, что потрясал его. Хотел подарить людям нокаут. А когда начал отпускать ручки, стал попадать чаще “летальными” плюхами. Я готов к любому противнику. Говорю это уже не знаю как долго», — цитирует Теренса vRINGe.com.

Напомним, Кроуфорд защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе. Кроуфорд в третьем раунде оказался на канвасе, но судья на его падение не отреагировал.

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