«Я не был потрясен». Кроуфорд прокомментировал незасчитанный нокдаун
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36−0, 27 KO) уверяет, что падение в середине поединка с литовцем Эгидиюсом Каваляускасом (21−1−1, 17 KO) было
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36−0, 27 KO) уверяет, что падение в середине поединка с литовцем Эгидиюсом Каваляускасом (21−1−1, 17 KO) было
При этом рефери счет тогда не открыл.
«Нет, я ничуть не был потрясен. Поднялся и сразу же набросился на него. Так что никакого потрясения там не было. Я прошел сквозь все, что он выбрасывал. Он сильный боец, выносливый, так я и посчитал, что надо бы дать толпе
Напомним, Кроуфорд защитил свой титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе. Кроуфорд в третьем раунде оказался на канвасе, но судья на его падение не отреагировал.