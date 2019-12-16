Британский супертяж Тайсон Фьюри объявил имя нового тренера

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Именно благодаря молодому наставнику Фьюри сумел реанимировать карьеру, несмотря на два с половиной года простоя и проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью, лишним весом, депрессией и потерей спортивной мотивации.

Читайте также Стала известна дата второго боя Уайлдера и Фьюри

Тандем провел сперва два промежуточных боя. В декабре 2018 года Фьюри и Дэвисон были близки к тому, чтобы отобрать титул WBC у американского чемпиона-нокаутера Деонтея Уайлдера (42−0−1, 41 КО) — ничья раздельным решением судей. В феврале 2020 года бойцы встретятся в реванше.

«Мы с ним обсудили наши рабочие моменты, и в результате на этом наше сотрудничество подошло к концу. В любом случае мы остаемся друзьями. И еще одно, Тайсон в любом случае надерет зад в реванше этому Уайлдеру», — сказал тренер.

Тем временем Фьюри обнародовал имя своего нового тренера. Это американский специалист Шугар Хилл, ранее известный под именем Джаван Хилл, который является племянником легендарного Эмануэля Стюарда, работал вместе с ним в Детройте (США) в легендарном зале The Kronk Gym.

Хилл известен работой с Адонисом Стивенсоном и Чарльзом Мартином. Специалист познакомился с Фьюри в 2010 году, когда тот сотрудничал с легендарным Стюардом. Экс-чемпион Фьюри прокомментировал назначение Хилла.

«Старая команда возвращается и набирает темп. Давайте же начнем игру!».