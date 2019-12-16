Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Лацио
Хоккей. НХЛ
17.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
17.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
17.12
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
17.12
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Британский супертяж Тайсон Фьюри объявил имя нового тренера

Бывший чемпион мира в хэвивейте британец Тайсон Фьюри (29−0−1, 20 КО) неожиданно объявил о расставании с тренером Беном Дэвисоном, сообщает vRINGe.com.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Именно благодаря молодому наставнику Фьюри сумел реанимировать карьеру, несмотря на два с половиной года простоя и проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью, лишним весом, депрессией и потерей спортивной мотивации.

Читайте также
Стала известна дата второго боя Уайлдера и Фьюри

Тандем провел сперва два промежуточных боя. В декабре 2018 года Фьюри и Дэвисон были близки к тому, чтобы отобрать титул WBC у американского чемпиона-нокаутера Деонтея Уайлдера (42−0−1, 41 КО) — ничья раздельным решением судей. В феврале 2020 года бойцы встретятся в реванше.

«Мы с ним обсудили наши рабочие моменты, и в результате на этом наше сотрудничество подошло к концу. В любом случае мы остаемся друзьями. И еще одно, Тайсон в любом случае надерет зад в реванше этому Уайлдеру», — сказал тренер.

Тем временем Фьюри обнародовал имя своего нового тренера. Это американский специалист Шугар Хилл, ранее известный под именем Джаван Хилл, который является племянником легендарного Эмануэля Стюарда, работал вместе с ним в Детройте (США) в легендарном зале The Kronk Gym.

Хилл известен работой с Адонисом Стивенсоном и Чарльзом Мартином. Специалист познакомился с Фьюри в 2010 году, когда тот сотрудничал с легендарным Стюардом. Экс-чемпион Фьюри прокомментировал назначение Хилла.

«Старая команда возвращается и набирает темп. Давайте же начнем игру!».

О причинах прекращения сотрудничества Фьюри и Дэвисона можно разве что догадываться.

Читайте также
Казахстанец выиграл бой против боксера с 27 победами и защитил титул от WBC
Симеоне помучает «Ливерпуль», Пеп выбьет Зидана. Пары 1/8 ЛЧ
«Мы уничтожаем себя»: Бабиков — о сборной России по биатлону
Тренер Медведевой отреагировал на приостановку карьеры Загитовой
«Лос-Анджелес» выставил Илью Ковальчука на драфт отказов
Названы пары 1/16 финала Лиги Европы
Поболеем за Сидорова? Что не так в нашем биатлоне
«Рубин» намекнул на приход Слуцкого
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь