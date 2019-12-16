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16:21 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец победил боксера из промоушена Пакьяо

Казахстанский легковес Нуртас Ажбенов одержал восьмую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником по бою в Алматы был филиппинский боксер Лэнди Крис Леон. Казахстанец одержал победу по итогам восьми раундов единогласным решением судей.

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25-летний Ажбенов выиграл все восемь своих поединков в профи, три из которых завершил досрочно. 28-летний Леон, который выступает за промоушен единственного в мире чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 KO), потерпел 21 поражение в карьере при 13-ти победах и пяти ничьих.

Добавим, что в профи Ажбенов дебютировал в октябре 2018 года и пять боев провел в Великобритании, а три остальных — в Казахстане.

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