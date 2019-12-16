Непобежденный казахстанец победил боксера из промоушена Пакьяо
Казахстанский легковес Нуртас Ажбенов одержал восьмую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский легковес Нуртас Ажбенов одержал восьмую победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником по бою в Алматы был филиппинский боксер Лэнди Крис Леон. Казахстанец одержал победу по итогам восьми раундов единогласным решением судей.
25-летний Ажбенов выиграл все восемь своих поединков в профи, три из которых завершил досрочно. 28-летний Леон, который выступает за промоушен единственного в мире чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 KO), потерпел 21 поражение в карьере при 13-ти победах и пяти ничьих.
Добавим, что в профи Ажбенов дебютировал в октябре 2018 года и пять боев провел в Великобритании, а три остальных — в Казахстане.