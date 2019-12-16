Небитый боксер из Нигерии вышел на ринг в казахском чапане и одержал 14-ю победу в профи
Небитый боксер из Нигерии Алиу Бамиделе Ласиси одержал 14-ю победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Небитый боксер из Нигерии Алиу Бамиделе Ласиси одержал 14-ю победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Свой 14-й поединок на
Стоит отметить, что на ринг 29-летний Ласиси вышел в казахском чапане. Нигериец одержал 14-ю победу в 14-ти поединках, восемь из которых завершил досрочно.
25-летний Ламандау потерпел пятое поражение в карьере при десяти победах и одной ничьей.