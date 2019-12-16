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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый боксер из Нигерии вышел на ринг в казахском чапане и одержал 14-ю победу в профи

Небитый боксер из Нигерии Алиу Бамиделе Ласиси одержал 14-ю победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Свой 14-й поединок на профи-ринге он провел в Алматы против боксера из Индонезии Хамсона Ламандау. В итоге после восьми раундов он одержал победу единогласным решением судей.

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Стоит отметить, что на ринг 29-летний Ласиси вышел в казахском чапане. Нигериец одержал 14-ю победу в 14-ти поединках, восемь из которых завершил досрочно.

25-летний Ламандау потерпел пятое поражение в карьере при десяти победах и одной ничьей.

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