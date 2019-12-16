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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана-2017 одержал пятую победу в профи

Казахстанский боксер Абай Толеш победил на вечере бокса в Алматы и одержал пятую победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником был чешский боксер Томаш Безвода. Толеш по итогам шести раундов одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, 24-летний казахстанец выиграл пятый бой из пяти в профи, три из которых он завершил досрочно. 32-летний Безвода потерпел 11-е поражение при восьми победах.

Отметим, что в любительском боксе Толеш выигрывал чемпионат Казахстана в 2017 году. В профи он ушел после того, как весной не попал в новый состав сборной.

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