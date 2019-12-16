Чемпион Казахстана-2017 одержал пятую победу в профи
Казахстанский боксер Абай Толеш победил на вечере бокса в Алматы и одержал пятую победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Абай Толеш победил на вечере бокса в Алматы и одержал пятую победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником был чешский боксер Томаш Безвода. Толеш по итогам шести раундов одержал победу единогласным решением судей.
Таким образом, 24-летний казахстанец выиграл пятый бой из пяти в профи, три из которых он завершил досрочно. 32-летний Безвода потерпел 11-е поражение при восьми победах.
Отметим, что в любительском боксе Толеш выигрывал чемпионат Казахстана в 2017 году. В профи он ушел после того, как весной не попал в новый состав сборной.