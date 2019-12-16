Чемпион Казахстана-2017 одержал пятую победу в профи

Его соперником был чешский боксер Томаш Безвода. Толеш по итогам шести раундов одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, 24-летний казахстанец выиграл пятый бой из пяти в профи, три из которых он завершил досрочно. 32-летний Безвода потерпел 11-е поражение при восьми победах.