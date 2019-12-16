Казахстанец с титулом от WBC досрочно проиграл бой в Алматы и потерпел первое поражение в карьере

Это произошло в рамках вечера бокса в Алматы, где он встретился с камерунцем Томасом Эссомбой. Уже в первом раунде Харсан побывал в двух нокдаунах, а после еще одного в третьем команда казахстанца приняла решение завершить поединок.

Таким образом, 22-летний Харсан потерпел первое поражение в карьере при семи победах, шесть из которых досрочные. 32-летний Эссомба выиграл десятый поединок в карьере и четвертый нокаутом. Также на его счету пять поражений.

Карьеру Харсан начал в июле 2017 года. Из восьми боев шесть он провел в США, а в марте этого года дебютировал в Казахстане, выступив в родном Алматы. Данный поединок стал для него вторым в Казахстане.

До этого поединка Харсан владел «молодежной» версией второстепенного титула WBC Inter-Continental.