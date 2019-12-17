«Судья почему-то давал замечания мне». Казахстанец с титулом от WBC назвал грязным бокс от соперника

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Алматы. Он продлился всю дистанцию и завершился победой Коточигова единогласным решением судей.

«Очень яркое событие. Я ощущал поддержку зала, меня переполняли эмоции. Для меня честь выступить в главном бою у нас на родине в День Независимости. Дома драться немного волнительно, но это мотивирует еще сильнее.

Я немного недоволен собой. Где-то недоработал. Не удалось осуществить некоторые свои задумки.

Вы сами видели: судья почему-то постоянно давал мне замечания за то, что локтем опускал голову соперника, хотя он сам лез вниз и дрался грязно. Пару раз он боднул меня. Несмотря на то, что по счету я забрал все десять раундов, соперник оказался очень опытным и крепким. Он все время шел головой вперед. Я пытался пробивать по корпусу, но не доставал.

В таких боях никто не застрахован от поражений. Любой андердог может нанести шальной удар и поменять исход поединка.

Хочу поблагодарить всех. Год прошел хорошо, я завоевал титул и защитил его. Дальше будет видно. Позже определимся с планами на будущее, — отметил Коточигов.