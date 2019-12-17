Альварес отказался от чемпионского титула, который отобрал у Ковалева
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщили в WBO.
МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщили в WBO.
«Альварес освободил титул. Но он сможет еще претендовать на него в будущем», — сказал собеседник агентства.
Всего на счету мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.