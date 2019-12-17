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17 декабря, источник: ТАСС

Альварес отказался от чемпионского титула, который отобрал у Ковалева

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом ТАСС сообщили в WBO.

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«Альварес освободил титул. Но он сможет еще претендовать на него в будущем», — сказал собеседник агентства.

Альварес завоевал титул чемпиона WBO 3 ноября, нокаутировав в Лас-Вегасе россиянина Сергея Ковалева. На кону стоял принадлежащий россиянину титул WBO в полутяжелом весе.

Всего на счету мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

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