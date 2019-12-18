WBO отреагировала на отказ «Канело» от чемпионского титула

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Этот пояс «Канело» завоевал 2 ноября в Лас-Вегасе (США), нокаутировав на тот момент обладателя титула россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Тем самым мексиканец покорил четвертый дивизион.

«Альварес уже очень многого добился в боксе, и он все еще молод, — сказал Валькарсель. — Когда его карьера подойдет к завершению, он будет считаться одним из самых величайших боксеров всех времен, и одним из самых великих мексиканских боксеров. Мы с нетерпением ждем его боев против сильнейших боксеров из средней, второй средней, полутяжелой и других весовых категорий».

WBO пока не сообщила о том, кто станет претендентом на освободившийся чемпионский титул в полутяжелом весе. В текущем рейтинге организации первое и второе места занимают мексиканец Хильберто Рамирес и российский боксер Умар Саламов.

В то же время Альварес фактически получил звание «суперчемпиона» WBO. То есть он в любой момент может стать обязательным претендентом для любого из чемпионов WBO.

Добавим, что сейчас Альварес владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе и поясом WBA (Regular) во втором среднем. При этом сообщалось, что мексиканец оставит вакантным пояс WBA (Regular), но этого пока не случилось.