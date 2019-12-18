«Канело» определился с планами на Головкина и бои в 2020 году после отказа от титула

Источник: AP 2019

Накануне стало известно, что «Канело» оставил вакантным пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Этот титул мексиканец завоевал 2 ноября в Лас-Вегасе, когда нокаутировал на тот момент чемпиона россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО). Таким образом, мексиканец покорил четвертый дивизион в карьере.

Теперь в распоряжении Альвареса остались титулы WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Его возвращение на ринг ожидается в мае 2020 года. По словам самого боксера, он рассматривает варианты от среднего до полутяжелого веса.

Между тем тренер мексиканца Эдди Рейносо в беседе с журналистом Майклом Монтеро рассказал, что его подопечный в следующем году проведет два боя.

В числе кандидатов в соперники значатся пять боксеров, среди которых главный антагонист «Канело» — казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO в среднем весе. Мексиканец дважды дрался против GGG: первый бой свел вничью (в сентябре 2017 года), а во втором (в сентябре 2018-го) добился минимальной победы.