Геннадия Головкина номинировали на награду «Бой года»

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Так, в число номинантов на награду «Бой года» (в честь боя Мохаммеда Али и Джо Фрейзера) вошел поединок между Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО), который состоялся в октябре в Нью-Йорке (США). Казахстанец выиграл единогласным решением и завоевал два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Также в этот список попали:

поединок между Наоей Иноуэ и Нонито Донэром, в котором победил Иноуэ;.

Бой Мэнни Пакьяо против Кита Турмана, в котором Пакьяо отобрал у Турмана чемпионский титул в полусреднем весе;.

победа Энди Руиса-младшего над Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде;.

объединительный бой Эррола Спенса и Шона Портера;.

объединительный бой Джоша Тейлора и Реджиса Прогрейса.

Номинанты на награду «Тренер года» (в честь Эдди Фатча): объединенная номинация Джея Диза и Марка Бреланда (которые тренируют Деонтея Уайлдера), Деррик Джеймс, Брайан Макинтайр, Эдди Рейносо и Мэнни Роблес.

На награду в номинации «Боксер десятилетия» (за период с 2010 по 2019 год) выдвинуты двое действующих боксеров: чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес и чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо; и трое уже завершивших карьеру: экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший и экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд. Эта награда вручается уже в третий раз, до этого ее обладателями были Рой Джонс-младший (1999 год) и Мэнни Пакьяо (2009).

На награду «Боксер года» (названную в честь Шугара Рэя Леонарда) номинированы:

Сауль Альварес, который в этом году объединил титулы в среднем весе в бою против Дэниэла Джейкобса, а затем завоевал титул в четвертой весовой категории, победив чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева;.

Мэнни Пакьяо, победивший Эндриэна Бронера и вновь завоевавший титул чемпиона мира в полусреднем весе, победив Кита Турмана;.

Наоя Иноуэ, одержавший победы в титульных боях над Эммануэлем Родригесом и Нонито Донэром и ставший победителем Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе;.

Эррол Спенс, который победил Майки Гарсию, а затем объединил титулы в полусреднем весе в поединке с Шоном Портером;.

Джош Тейлор, завоевавший чемпионский титул в первом полусреднем весе в бою с Иваном Баранчиком и объединивший титулы в поединке против Реджиса Прогрейса в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В голосовании за боксера десятилетия могут принять участие все члены BWAA, а в голосовании за боксера года — только полные члены организации. Итоги голосования будут подведены в начале следующего года.