Источник: Фьюри закончит карьеру боксёра и уйдёт в UFC

«Тайсон сказал мне, что проведёт ещё два боя в соответствии с контрактом, после чего закончит с боксом. Он сказал, что собирается перейти в UFC. Это новое начало, новый вызов для него. Он был крайне серьёзен, говоря это», — приводятся слова журналиста в официальном «твиттере» Talk Sport.