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17:11 (мск), источник: ТАСС

Боксер Лебедев назвал Мчуну опасным соперником

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев назвал южноафриканца Табисо Мчуну опасным соперником. Такое мнение Лебедев высказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Бой за серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг между Лебедевым и Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. Россиянин объявил о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг.

«Мчуну опасен не только для меня, но и для всех, — сказал Лебедев. — И я могу “шлепнуть”, и Мчуну, у нас такая весовая категория. Он быстрый, резкий, гибкий, но и я не подарок. Кто подстроится быстрее, тот и победит».

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

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