Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Сочи
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Барыс
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:55
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Брешиа
Сассуоло
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
63
Хоккей. НХЛ
19.12
Нью-Джерси Дэвилз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
19.12
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
32
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
18:38 (мск), источник: Газета.Ру

Фьюри и Уайлдер проведут третий поединок летом 2020

Стали известны подробности предстоящего боксерского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает Mirror.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В 2018 году боксеры уже встречались друг с другом, в том бое была зафиксирована ничья.

Второй бой состоится 22 февраля 2019 года, но, независимо от его результатов, третий поединок состоится летом следующего года. Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Фьюри провел 30 поединков, одержав 29 побед. На счету Уайлдера 42 победы в 43 боях.

Читайте также
 Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Масштабный конфликт: в Генштабе рассказали о подготовке НАТО к войне
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
Америка в восторге. Русский в 19 лет повторил свой шедевр в НХЛ
Российский спортсмен дисквалифицирован на два года за допинг
Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
«Краснодар» может устроить массовую распродажу зимой
Фуркад отреагировал на отстранение России
11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь