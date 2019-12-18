Фьюри и Уайлдер проведут третий поединок летом 2020
Стали известны подробности предстоящего боксерского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает Mirror.
Стали известны подробности предстоящего боксерского поединка между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает Mirror.
В 2018 году боксеры уже встречались друг с другом, в том бое была зафиксирована ничья.
Второй бой состоится 22 февраля 2019 года, но, независимо от его результатов, третий поединок состоится летом следующего года. Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.
Фьюри провел 30 поединков, одержав 29 побед. На счету Уайлдера 42 победы в 43 боях.