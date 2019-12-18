Фьюри и Уайлдер проведут третий поединок летом 2020

В 2018 году боксеры уже встречались друг с другом, в том бое была зафиксирована ничья.

Второй бой состоится 22 февраля 2019 года, но, независимо от его результатов, третий поединок состоится летом следующего года. Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.