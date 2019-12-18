Непобежденный казахстанец с тремя титулами выразил опасения по поводу боя в андеркарте у Лебедева

Возвращение Ербосынулы на ринг состоится 21 декабря в российском Красноярске в андеркарте экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом дивизионе россиянина Дениса Лебедева (34−2, 23 КО), который встретится с южноафриканцем Табисо Мчуну (21−5, 13 КО).
Соперником казахстанца будет 29-летний венесуэлец Омар Гарсия (15−2, 12 КО) по прозвищу «Ракета». На кону десятираундового поединка будут стоять титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International, принадлежащие казахстанцу.
«Мой тренировочный лагерь прошел успешно. Я подхожу к своему следующему поединку в прекрасном состоянии. Мой соперник непростой парень. Это опытный латиноамериканец, который обладает неплохим ударом. Я должен показать свой лучший бокс и добиться успеха. Это будет непросто, но главное придерживаться своего плана на поединок и контролировать ход боя», — отметил Ербосынулы.
В активе 27-летнего боксера 12 побед (восемь нокаутом) в 12 боях. Он владеет титулами WBA Inter-Continental и WBO Global и региональным поясом WBC Asia, которые завоевал в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).
Ранее стало известно, что казахстанец Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), которому принадлежат пояса WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Pan Pacific, был вынужден отменить бой в андеркарте Лебедева из-за травмы.