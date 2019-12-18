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18 декабря, источник: Vesti.kz

«Не на 100 процентов готов». Бронзовый призер ЧМ-2017 из Казахстана — о своей форме и сборной

Бронзовый призер ЧМ-2017 Ержан Жомарт привыкает к новой весовой категории — медаль он выиграл в категории до 49 килограммов, а сейчас выступает с лимитом на три килограмма тяжелее. В интервью корреспонденту Vesti.kz 26-летний боксер рассказал, когда его можно будет увидеть в наилучшей форме.

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Самым удачным в карьере боксера стал 2017 год: сначала он взял «бронзу» чемпионата Азии, а затем дошел до полуфинала мирового турнира. С упразднением категории до 49 килограммов Жомарту пришлось перестраиваться. Легковес является одним из самых титулованных участников международного турнира памяти Галыма Жарылгапова в Караганде.

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— Это мой второй турнир в новой категории. В первый раз боксировал в Шымкенте. Третий мой бой в категории до 52 килограммов. Конечно, удары тут потяжелее, и мне дается это сложнее, — рассказал Ержан. — Соперник по стартовому поединку молодой, и было непросто с ним. В следующих поединках буду выходить с другим настроем.

— Вы бронзовый призер в категории до 49 килограммов, но переход в вес потяжелее дается непросто. Нет готовности боксировать в том, который привел к медали чемпионата мира?
— На 100 процентов — нет. Нужно принять участие еще в трех-четырех стартах, чтобы набрать необходимую форму. Привыкнуть к изменениям в весе. Через три-четыре месяца буду готов на 100 процентов.

— То есть в отборе на Олимпиаду мы вас уже не увидим?
— В категории до 52 килограммов у нас очень много боксеров. От каждой области есть хотя бы один боксер. Я тоже хочу набрать нужные кондиции. Проведу хороший тренировочный сбор, привыкну к весу и буду стараться боксировать как прежде.

Добавим, что не только Ержан Жомарт может пропустить квалификацию на Олимпийские игры в Токио. Региональный отборочный турнир пройдет в феврале в Китае, а добрать квоты боксеры смогут в мае, когда состоится мировая олимпийская квалификация.

Жигер Абенов

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