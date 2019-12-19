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10:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Сауль Альварес освободился от титула

Мексиканец Сауль Альварес, одна из ярчайших звезд современного бокса, объявил о том, что отказывается от титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Свое решение боксер объяснил тем, что «следовал» регламенту структуры. Формально он действительно запрещает ее чемпионам владеть поясами иных организаций в других весовых категориях. А у Альвареса есть чемпионский титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг).

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Любопытным это событие сделало то обстоятельство, что звание принадлежало Саулю Альваресу всего полтора месяца, а его выигрыш считался едва ли не самым неординарным достижением в его карьере. Собственно, как раз он, видимо, и позволил телеканалу ESPN только что назвать Альвареса лучшим бойцом года вне зависимости от весовой категории — такое признание считается очень престижным. Ради титула мексиканец, репутацию выдающегося боксера заработавший выступлениями в первую очередь в среднем весе, совершил прыжок сразу на две категории вверх. А его противником в состоявшемся 2 ноября в Лас-Вегасе поединке был знаменитый российский полутяж Сергей Ковалев, значительно превосходивший Альвареса в росте. Однако матч проходил с преимуществом претендента, и завершил он его нокаутом в 11-м раунде.

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Поступок Сауля Альвареса различные американские источники интерпретировали однозначно: как отказ драться, по крайней мере в следующем бою в полутяжелом весе, защищая свой статус. Команда Альвареса уже сообщала, что его ближайший выход на ринг состоится в мае 2020 года, однако не уточняла, с кем будет биться мексиканец и в рамках какой категории.

Сам Сауль Альварес, комментируя расставание со званием чемпиона-полутяжеловеса, сказал, что совершил его так быстро, в том числе понимая, что WBO необходимо «регулярно» разыгрывать свой титул. А президент организации Франсиско Валькарсель, поблагодарив Альвареса за «оперативность», заявил, что в ответ на нее структура пошла на беспрецедентный шаг. Теперь Альварес, если захочет, сможет получить статус официального претендента WBO в любой выбранной им категории для участия в чемпионском поединке.

О судьбе пояса в полутяжелом весе Франсиско Валькарсель не говорил. Но очевидно, что в ближайшее время должен начаться процесс определения участников поединка, в котором он будет стоять на кону.

В этом десятилетии полутяжелый вес превратился в особенную для России категорию. В ней образовалась какая-то аномальная концентрация талантливых и успешных отечественных бойцов. Помимо Сергея Ковалева до чемпионских титулов удалось добраться его двум пока еще не терпевшим поражений соотечественникам — Артуру Бетербиеву и Дмитрию Биволу. Причем, после того как 18 октября Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика, добавив к поясу Международной боксерской федерации (IBF) пояс Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежал Гвоздику, все четыре значимых звания оказались в руках россиян (Бивол владеет поясом WBA). Правда, тотальная гегемония продлилась всего две недели — до встречи Ковалева с Альваресом. Вероятность того, что Россия получит шанс ее вернуть, чрезвычайно велика, хотя, рассуждая о том, каким будет состав поединка за вакантный титул WBO, ESPN предположил, что Сергей Ковалев драться в нем не будет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге структуры, а по данным телеканала, наиболее реален вариант, при котором на ринг выйдут первый и второй номера.

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Первым является мексиканец Хильберто Рамирес, одержавший 40 побед в 40 поединках, вторым — россиянин Умар Саламов. По меркам профессионального бокса Саламов молод, ему 25 лет. Но он успел накопить довольно неплохой послужной список. В нем на 25 выигрышей (19 из них — нокаутом) приходится одно поражение — от австралийца Дэмьена Хупера в 2017 году в равном бою. Но надо учитывать, что с элитными оппонентами Саламову еще пересекаться не доводилось, а четыре своих последних поединка он провел в России, три из них — в фактически родном Грозном (боксер — уроженец Чечни), и выигрывал в них у бойцов, не относящихся к числу заметных персонажей в категории.

Алексей Доспехов

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