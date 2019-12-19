Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
Нефтехимик
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Амур
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:00
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20.12
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
20.12
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20.12
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.12
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
20.12
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.12
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
14
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец с тремя поясами вошел в ТОП-15 рейтинга WBO

Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) вошел в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: sboxing.kz

В обновленном списке Жанабаев занимает 15-ю строчку. Прежний лидер рейтинга литовец Эгидиюс Каваляускас, который 15 декабря досрочно проиграл чемпиону WBO в полусреднем весе американцу Теренсу Кроуфорду, опустился с первого на десятое место.

Отметим, что на ринг Жанабаев должен был вернуться 21 декабря в России. Однако казахстанец получил травму на одной из тренировок и отменил бой.

Свой последний поединок Жанабаев провел 14 августа в Сиднее, когда победил австралийца Стива Гаго (11−1, 4 КО) и объединил пояса WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Pan Pacific в полусреднем весе.

Чемпион первой лиги после выхода в КПЛ расстался с главным тренером
РУСАДА не согласилось с решением WADA. Дело будет передано в суд
Сборная России завершила год за пределами топ-30 рейтинга ФИФА
Путин — о решении WADA: Так можно зачистить наших фигуристок
Максим Траньков: Ягудину придется отвечать за свои высказывания
СКА — ЦСКА: чего ждать от главного дерби России
Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес (фото)
Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь