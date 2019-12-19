Небитый казахстанец с тремя поясами вошел в ТОП-15 рейтинга WBO
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) вошел в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер полусреднего веса Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО) вошел в ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает корреспондент Vesti.kz.
В обновленном списке Жанабаев занимает 15-ю строчку. Прежний лидер рейтинга литовец Эгидиюс Каваляускас, который 15 декабря досрочно проиграл чемпиону WBO в полусреднем весе американцу Теренсу Кроуфорду, опустился с первого на десятое место.
Отметим, что на ринг Жанабаев должен был вернуться 21 декабря в России. Однако казахстанец получил травму на одной из тренировок и отменил бой.
Свой последний поединок Жанабаев провел 14 августа в Сиднее, когда победил австралийца Стива Гаго (11−1, 4 КО) и объединил пояса WBA