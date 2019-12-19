Небитый казахстанец с тремя поясами вошел в ТОП-15 рейтинга WBO

Источник: sboxing.kz

В обновленном списке Жанабаев занимает 15-ю строчку. Прежний лидер рейтинга литовец Эгидиюс Каваляускас, который 15 декабря досрочно проиграл чемпиону WBO в полусреднем весе американцу Теренсу Кроуфорду, опустился с первого на десятое место.

Отметим, что на ринг Жанабаев должен был вернуться 21 декабря в России. Однако казахстанец получил травму на одной из тренировок и отменил бой.