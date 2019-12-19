Головкин не сумел войти в топ-5 рейтинга Р4Р

После поединка американца Теренса Кроуфорда с литовцем Эгидиюсом Каваляускасом Коппинджер обновил рейтинг, где на вершине все ещё находится мексиканец Сауль Альварес. Второе место занимает японец Наоя Иноуэ. Украинец Василий Ломаченко замкнул тройку.

Казахстанец Геннадий Головкин все ещё входит в топ-10 рейтинга. Чемпиону IBF и IBO была отведена седьмая строка таблицы.