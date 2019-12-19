Боксер Мчуну считает своего соперника Лебедева одним из лучших тяжеловесов мира

Источник: РИА "Новости"

Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске. На кону будет серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Этот поединок станет первым для россиянина после возобновления карьеры.

«Это сильный и крепкий боксер, бывший чемпион мира, один из лучших боксеров в этой весовой категории. Это будет очень сложный для меня и интересный бой», — сказал Мчуну.

«Он победил многих боксеров, также, как и я. Надеюсь, что тот опыт, который я получил в этих боях, позволит выиграть в субботу», — подчеркнул южноафриканец.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.