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19 декабря, источник: Vesti.kz

Спящий вулкан. Как остановилось превращение Чарло в американскую звезду среднего веса

На сегодняшний день активность в среднем весе снизилась. Даже острые высказывания несколько затихли. И ситуация в дивизионе развивается под медленный, местами скучный ритм. Одним из главных разочарований стал американец Джермалл Чарло, вызывавший на бой казахстанца Геннадия Головкина. Еще не так давно он буквально ворвался в категорию, однако сейчас охладил свой пыл, что довольно-таки тревожно. Подробности — в материале Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Чарло должен был стать одной из главных современных американских звезд мирового бокса. Ему прочили большие высоты. И его команда имела на руках эффективную стратегию по превращению Джермалла в грозного средневеса. Он набрался опыта и пошумел в первом среднем весе, затем двинувшись в сторону среднего дивизиона.

Свое появление он обозначил громкими высказываниями, ударной техникой и планами, которые он озвучивал там, где появлялся. Подкреплял же все это он острыми выпадами в сторону признанных лидеров — GGG, Сауля Альвареса и так далее.

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Однако сейчас он сбавил обороты. Неизвестно, с чем это связано. Может, боксер переживает внутренние метаморфозы, растет личностно или тренирует свою выдержку. Как бы то ни было, его превращение в звезду приостановилось. И дело далеко не в высказываниях — в поединках.

На данный момент в его активе уже 30 боев. Но топовых пока ни одного. Особенно в средней весовой категории, куда он прибыл в 2017-м. Его появление в дивизионе обещало настоящую жару. И было бы крайне интересно увидеть его зарубу с Головкиным. Серьезно. Боксеры легко могли устроить в ринге настоящую бомбардировку.

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Однако пока американец замедлился. А что? У него титул WBC, бьет очевидных середняков, защищая пояс, зарабатывает деньги. Все. Что еще надо? Для счастливой жизни, в принципе, хватает. А вот для признания — нет.

Будучи в свое время вулканом, Чарло уснул, превратившись в холм. Место среди обладателей больших перспектив он уступил мексиканцу Хайме Мунгии. А уровень оппозиции активно подавляет всякий к Джермаллу интерес.

И единственное, за что можно ухватиться в данный момент, — это слух о том, что в 2020-м он проведет объединительный бой с Деметриусом Андраде. Прекрасный бой, если, конечно, реально организуют. Есть большие сомнения на этот счет. И во многом из-за того, что боксеры представляют различные платформы.

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Сложно будет договориться, но реально. Все-таки событие большое, важное. При правильной организации — прибыльное. Есть риск того, что решение вопроса затормозится из-за несговорчивости бойцов. В данной встрече можно потерять не только титул, но и свое место в иерархии.

С другой стороны — бой откроет путь к Альваресу, Головкину. Другой уровень, другие масштабы. И у Чарло может получиться встретиться с тем, с кем он так желал это сделать еще два года назад.

Надеемся, что движение в среднем весе ускорится, появится дополнительная жизнь. Крутых бойцов в дивизионе много. Хотелось бы больше экшена и динамики.

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