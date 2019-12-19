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19 декабря, источник: Vesti.kz

«Главный в карьере». Соперник непобежденного казахстанца с тремя титулами рассказал о настрое на бой

Венесуэльский боксер Омар Гарсия (15−2, 12 КО) настроен победить казахстанского суперсредневеса Айдоса Ербосынулы (12−0, 8 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал этот поединок шансом попасть в элиту, а также назвал свой главный козырь.

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Их десятираундовый бой состоится 21 декабря в российском Красноярске, в андеркарте экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом дивизионе россиянина Дениса Лебедева (34−2, 23 КО), который встретится с южноафриканцем Табисо Мчуну (21−5, 13 КО). Казахстанец будет защищать свои титулы WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental.

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«Я считаю, что это будет большой бой. Мой соперник является невероятно перспективным боксером. Он добился яркого прогресса всего за один год. У него классная команда и хорошие навыки. Он уверен в своей победе, что является моим козырем. В меня мало кто верит, но я продемонстрирую свою силу. Это самый главный бой в моей карьере. Я буду биться до последнего. Я считаю, что Айдос — сильный боец, но победить можно любого. Эта победа откроет для меня новые двери. Я должен взять верх», — заявил Гарсия.

В активе 27-летнего Ербосынулы 12 побед (восемь нокаутом) в 12 боях. Он владеет титулами WBA Inter-Continental и WBO Global и региональным поясом WBC Asia, которые завоевал в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).

Ранее стало известно, что казахстанец Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), которому принадлежат пояса WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Pan Pacific, был вынужден отменить бой в андеркарте Лебедева из-за травмы.

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