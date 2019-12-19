«Главный в карьере». Соперник непобежденного казахстанца с тремя титулами рассказал о настрое на бой

Их десятираундовый бой состоится 21 декабря в российском Красноярске, в андеркарте экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом дивизионе россиянина Дениса Лебедева (34−2, 23 КО), который встретится с южноафриканцем Табисо Мчуну (21−5, 13 КО). Казахстанец будет защищать свои титулы WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental.

«Я считаю, что это будет большой бой. Мой соперник является невероятно перспективным боксером. Он добился яркого прогресса всего за один год. У него классная команда и хорошие навыки. Он уверен в своей победе, что является моим козырем. В меня мало кто верит, но я продемонстрирую свою силу. Это самый главный бой в моей карьере. Я буду биться до последнего. Я считаю, что Айдос — сильный боец, но победить можно любого. Эта победа откроет для меня новые двери. Я должен взять верх», — заявил Гарсия.