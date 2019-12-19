Чемпионам мира в весе Головкина предложили объединить титулы

Источник: AP 2019

Интересы Андраде представляет Хирн, а Чарло состоит на контракте с Premier Boxing Champions Эла Хэймона.

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Чемпион WBO выступает на стриминговом сервисе DAZN, а обладатель титула WBC — на телеканалах Fox и Showtime, но не может похвастаться высокими телерейтингами — его последний бой собрал всего 275 тысяч зрителей.

По информации обозревателя ESPN Стива Кима, Хирн ради объединительного боя готов подписать промоутерский контракт с Чарло всего на один поединок.

«Хочу обратиться ко всем тем гениям, которые советуют Чарло не соглашаться на выступление в рамках шоу Хирна из-за того, что там будут невысокие рейтинги. Блин, а вы видели рейтинги последнего боя Чарло на Showtime? И вот вам вдогонку еще один фактор: а вдруг Хирн предложил Чарло в разы больше больше, чем тот зарабатывал ранее?» — написал Ким.