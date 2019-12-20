Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем на DAZN

Источник: AP 2019

28-летний Елеусинов выступит в рамках вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). По казахстанскому времени поединок пройдет утром 21 декабря.

Соперником казахстанца станет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО). Оба боксера немного превысили лимит полусреднего веса, что допускается в нетитульных боях. Так, Елеусинов показал на весах 147,8 фунта, а Санчес — 147,9.

Напомним, что этот вечер бокса будет транслироваться на DAZN. В главном поединке вечера экс-соперник Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) встретится с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (51−3−1, 33 КО) в лимите второго среднего веса.