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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем на DAZN

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (8−0, 4 КО) прошел взвешивание накануне боя в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

28-летний Елеусинов выступит в рамках вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). По казахстанскому времени поединок пройдет утром 21 декабря.

Соперником казахстанца станет 28-летний американец Алан Санчес (20−4−1, 10 КО). Оба боксера немного превысили лимит полусреднего веса, что допускается в нетитульных боях. Так, Елеусинов показал на весах 147,8 фунта, а Санчес — 147,9.

Напомним, что этот вечер бокса будет транслироваться на DAZN. В главном поединке вечера экс-соперник Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) встретится с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (51−3−1, 33 КО) в лимите второго среднего веса.

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