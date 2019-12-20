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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Почти полутяж. Чавес провалил взвешивание перед боем с Джейкобсом

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (51−3−1, 33 КО) на официальном взвешивании оказался значительно тяжелее американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) накануне боя, передает «Чемпионат».

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Источник: AP 2019

Изначально их поединок должен был пройти во втором среднем весе, но незадолго до церемонии взвешивания стороны договорились провести бой в промежуточном весе.

В итоге вес Джейкобса составил 76,1 килограмма (второй средний вес), в то время как Чавес потянул аж на 78,3 — практически полутяжелый вес, в котором лимит составляет 79,378.

Отметим, что это будет первый бой Джейкобса после поражения от мексиканца Сауля Альвареса (53−2−1, 36 КО), которое он потерпел в мае. Чавес же проиграл «Канело» в мае 2017-го, после чего два года не боксировал и вернулся в августе.

Джейкобс же в марте 2017-го решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который тогда защищал титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

Напомним, что в андеркарте боя Джейкобс — Чавес выступит казахстанец Данияр Елеусинов (8−0, 4 КО), который также уже прошел взвешивание.

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