Почти полутяж. Чавес провалил взвешивание перед боем с Джейкобсом

Изначально их поединок должен был пройти во втором среднем весе, но незадолго до церемонии взвешивания стороны договорились провести бой в промежуточном весе.

В итоге вес Джейкобса составил 76,1 килограмма (второй средний вес), в то время как Чавес потянул аж на 78,3 — практически полутяжелый вес, в котором лимит составляет 79,378.