Почти полутяж. Чавес провалил взвешивание перед боем с Джейкобсом
Мексиканский боксер Хулио Сезар
Мексиканский боксер Хулио Сезар
Изначально их поединок должен был пройти во втором среднем весе, но незадолго до церемонии взвешивания стороны договорились провести бой в промежуточном весе.
В итоге вес Джейкобса составил 76,1 килограмма (второй средний вес), в то время как Чавес потянул аж на 78,3 — практически полутяжелый вес, в котором лимит составляет 79,378.
Джейкобс же в марте 2017-го решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который тогда защищал титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
Напомним, что в андеркарте боя Джейкобс — Чавес выступит казахстанец Данияр Елеусинов (8−0, 4 КО), который также уже прошел взвешивание.