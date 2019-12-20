Лебедев оказался на 0,1 кг легче Мчуну перед боем за титул WBC Silver

Источник: Спорт РИА Новости

Бой между Лебедевым и Мчуну за титул WBC Silver в первом тяжелом весе пройдет 21 декабря в Красноярске. На счету 40-летнего россиянина 32 победы (23 — нокаутом) при двух поражениях, в послужном списке 31-летнего боксера из ЮАР 21 победа (13 — нокаутом) и пять поражений.

В пятницу прошла официальная процедура взвешивания. Вес Лебедева составил 90,5 кг, а Мчуну — 90,6 кг.

Лебедев извинился перед красноярскими болельщиками за то, что не принял участие в открытой тренировке в четверг.