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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лебедев оказался на 0,1 кг легче Мчуну перед боем за титул WBC Silver

КРАСНОЯРСК, 20 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Денис Лебедев оказался на 0,1 кг легче южноафриканца Табисо Мчуну накануне их очного поединка.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бой между Лебедевым и Мчуну за титул WBC Silver в первом тяжелом весе пройдет 21 декабря в Красноярске. На счету 40-летнего россиянина 32 победы (23 — нокаутом) при двух поражениях, в послужном списке 31-летнего боксера из ЮАР 21 победа (13 — нокаутом) и пять поражений.

В пятницу прошла официальная процедура взвешивания. Вес Лебедева составил 90,5 кг, а Мчуну — 90,6 кг.

Лебедев извинился перед красноярскими болельщиками за то, что не принял участие в открытой тренировке в четверг.

Также в рамках шоу 21 декабря в Красноярске на ринг выйдет экс-чемпион WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов (92,3 кг) в поединке против чеха Вацлава Пейсара (91,6 кг) .

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