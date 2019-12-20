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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Азии среди молодежи из Казахстана нокаутировал узбекского боксера

Двукратный чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Cагындык Тогамбай вышел в финал турнира памяти Жарылгапова в Караганде, передает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале весовой категории до 91 килограммов Тогамбай досрочно победил узбекистанца Алишера Низомова, который считался фаворитом соревнований. Во втором раунде угол Низомова выкинул полотенце на ринг и отказался от продолжения.

Отметим, что двукратным чемпионом Азии среди молодежи Тогамбай стал в ноябре, когда в монгольском Улан-Баторе победил Амиршоха Самадова. До этого казахстанец выигрывал ЧА среди юниоров.

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