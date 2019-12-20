Чемпион Азии среди молодежи из Казахстана нокаутировал узбекского боксера
Двукратный чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Cагындык Тогамбай вышел в финал турнира памяти Жарылгапова в Караганде, передает корреспондент Vesti.kz.
Двукратный чемпион Азии среди молодежи из Казахстана Cагындык Тогамбай вышел в финал турнира памяти Жарылгапова в Караганде, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 91 килограммов Тогамбай досрочно победил узбекистанца Алишера Низомова, который считался фаворитом соревнований. Во втором раунде угол Низомова выкинул полотенце на ринг и отказался от продолжения.
Отметим, что двукратным чемпионом Азии среди молодежи Тогамбай стал в ноябре, когда в монгольском