Боксер Лебедев после годичного перерыва проведет поединок против Мчуну

Источник: РИА "Новости"

Лебедев одержал на профессиональном ринге 32 победы (23 нокаутом) и потерпел два поражения. Выносливость и мощные боковые удары сделали его звездой первого тяжелого веса, а также одним из сильнейших боксеров планеты. Однако в последние годы возраст начал сказываться. В декабре 2016 года Лебедев встретился с непобежденным на тот момент соотечественником Муратом Гассиевым и проиграл раздельным решением судей, уступив титул IBF.

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После этого были победы над малоизвестными боксерами — австралийцем Марком Флэнаганом (единогласным решением), турком Хизни Алтункая (нокаутом в третьем раунде) и американцем Майком Уилсоном (единогласным решением). Последний поединок состоялся в ноябре прошлого года и выявил ряд проблем, которые появились у Лебедева с возрастом. Кроме того, в феврале 2018 года WBA лишила россиянина пояса за отказ от участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Спустя год, когда абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик сдал свои пояса из-за перехода в тяжелый вес, Лебедев был восстановлен в статусе чемпиона WBA, однако в июле 2019 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

Через пару месяцев боксер изъявил желание вернуться на ринг ради поединка с конголезцем Илунгой Макабу. Однако стороны не смогли прийти к соглашению и соперником Лебедева стал Мчуну. Макабу же позднее встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком за основной пояс WBC.

Это моя работа, я так зарабатываю деньги на жизнь для моей семьи, детей, родственников. Денис Лебедев

Комментируя свое решение возобновить карьеру, Лебедев отметил, что основной причиной стала любовь к боксу. Однако финансовый фактор он отвергать не стал. «Это моя работа, я так зарабатываю деньги на жизнь для моей семьи, детей, родственников. Дома две машины, за все нужно платить налоги, ведь это жизнь», — сказал 40-летний спортсмен.

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Молодость против опыта

Лебедев выбрал Красноярск местом проведения боя, так как его отец родился в этом регионе. «Половина семьи находится здесь, другая половина — на родине. Недаром я выбрал Красноярский край, у меня здесь живут 50 племянников, племянниц, братьев и сестер по отцовской линии. Настрой нормальный, не буду ничего доказывать, просто постараюсь для своей семьи, родни, для самых близких людей», — сказал Лебедев.

Главным боем в карьере 31-летнего соперника россиянина был поединок против Усика, состоявшийся в декабре 2016 года. Долгое время украинец, который известен отличной тактической выучкой и скоростью, не мог приспособиться к оппоненту. Только в девятом раунде, приняв правила игры Мчуну и переведя бой на ближнюю дистанцию, Усик одержал победу нокаутом. В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

Соперник может доставить Лебедеву неприятности. Мчуну действует быстро и резко, готов пойти в размен ударами. Однако здесь кроется его самый существенный недостаток — он слишком любит ближний бой и часто забывает вовремя уйти с линии огня. Против Лебедева это может сыграть злую шутку.

За счет преимущества в скорости, вызванного существенной разницей в возрасте, Мчуну может быть опасен для россиянина в первых раундах. К тому же Лебедев за последнее время дважды делал большие паузы между поединками, поэтому ему может потребоваться время, чтобы прочувствовать оппонента и рассчитать свои силы. Однако этого ресурса у него практически не будет — если Лебедев не нокаутирует Мчуну в первой половине боя, то поединок рискует затянуться до финального гонга.

Россиянину может не хватить энергии. Ранее он сообщил, что при подготовке к поединку сбросил около 13 килограммов. Для возрастного боксера это может стать серьезной проблемой. Однако букмекеры считают фаворитом поединка Лебедева, оценивая его победу коэффициентом около 1.30, Мчуну — около 3.60.

Вечер бокса, главным событием которого станет поединок Лебедева и Мчуну, состоится в субботу и начнется в 14:00 мск.

Также пройдет бой бывшего интернационального чемпиона WBA в первом тяжелом весе россиянина Дмитрия Кудряшова. Его соперником станет чех Вацлав Пейсар.