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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Рой Джонс поддержал турнир по боксу в Казахстане

Экс-чемпион мира в четырех весах американец Рой Джонс рассказал своим фанатам о турнире памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова.

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Источник: РИА "Новости"

Международные соревнования проходят в Караганде в 36-й раз, а сегодня, 21 декабря, состоятся финалы. Турнир ведет свою историю с 1984 года.

Пять раз победителем турнира Жарылгапова становились будущие чемпионы мира в профи — олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров и серебряный призер ОИ-2004 Геннадий Головкин, а трижды — чемпион ОИ-2012 Серик Сапиев.

«Еще раз поздравляю мою семью и друзей с сохранением этой замечательной традиции», — написал Джонс в Instagram, где у него 352 тысячи подписчиков.

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Отметим, что в 2014 году Джонс приезжал на турнир Жарылгапова и исполнил одну из своих рэп-композиций.

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