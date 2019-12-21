Рой Джонс поддержал турнир по боксу в Казахстане

Международные соревнования проходят в Караганде в 36-й раз, а сегодня, 21 декабря, состоятся финалы. Турнир ведет свою историю с 1984 года.
Пять раз победителем турнира Жарылгапова становились будущие чемпионы мира в профи — олимпийский чемпион-1996 Василий Жиров и серебряный призер ОИ-2004 Геннадий Головкин, а трижды — чемпион ОИ-2012 Серик Сапиев.
«Еще раз поздравляю мою семью и друзей с сохранением этой замечательной традиции», — написал Джонс в Instagram, где у него 352 тысячи подписчиков.
Отметим, что в 2014 году Джонс приезжал на турнир Жарылгапова и исполнил одну из своих