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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов нокаутировал американца с 20 победами и одержал девятую победу в профи

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов досрочно победил американца Алана Санчеса, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Бой полусреднего веса открывал вечер бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). В главном же событии в лимите второй средней категории встретятся экс-чемпионы мира — американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51−3−1, 33 КО).

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Бой Елеусинов — Санчес был рассчитан на десять раундов. В начале поединка казахстанец нанес сопернику заметное рассечение над левым глазом, из-за которого врачи осматривали американца перед четвертой трехминуткой. В итоге в пятом раунде после еще одного осмотра доктора рефери остановил бой и присудил Елеусинову победу техническим нокаутом.

Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала девятой (пять нокаутом) в девяти боях. Казахстанец выступил в четвертый раз в 2019 году, причем все бои он провел в США.

В свою очередь, Санчес, который старше Елеусинова на 15 дней, потерпел пятое поражение в карьере при 20 победах (10 нокаутом) и одной ничьей. В 2016 году американец владел региональным титулом WBC Continental Americas.

Интересно, что в предыдущем бою в сентябре 2018 года Санчес решением уступил россиянину Александру Беспутину (14−0, 9 КО), который в ноябре завоевал титул «регулярного» чемпиона WBA. В 2013 году американец также решением проиграл экс-чемпиону мира Луису Коллацо (39−8, 20 КО) из США.

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