Данияр Елеусинов нокаутировал американца с 20 победами и одержал девятую победу в профи
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов досрочно победил американца Алана Санчеса, передает корреспондент Vesti.kz.
Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов досрочно победил американца Алана Санчеса, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой полусреднего веса открывал вечер бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). В главном же событии в лимите второй средней категории встретятся
Бой Елеусинов — Санчес был рассчитан на десять раундов. В начале поединка казахстанец нанес сопернику заметное рассечение над левым глазом,
Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала девятой (пять нокаутом) в девяти боях. Казахстанец выступил в четвертый раз в 2019 году, причем все бои он провел в США.
В свою очередь, Санчес, который старше Елеусинова на 15 дней, потерпел пятое поражение в карьере при 20 победах (10 нокаутом) и одной ничьей. В 2016 году американец владел региональным титулом WBC Continental Americas.
Интересно, что в предыдущем бою в сентябре 2018 года Санчес решением уступил россиянину Александру Беспутину (14−0, 9 КО), который в ноябре завоевал титул «регулярного» чемпиона WBA. В 2013 году американец также решением проиграл