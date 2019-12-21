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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец провел взвешивание и битву взглядов перед защитой титулов от WBC, WBA и WBO

Обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental во втором среднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (12−0, 8 КО) и венесуэлец Омар Гарсия (15−2, 12 КО) прошли взвешивание перед боем, передает корреспондент Vesti.kz.

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Результат Ербосынулы составил 76,1 килограмма, а его соперника — 75,8. Лимит же категории составляет 76,203 килограмма. Также соперники провели последнюю битву взглядов.

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Бой Ербосынулы — Гарсия пройдет сегодня, 21 декабря, в формате 10 раундов в андеркарте вечера бокса в российском Красноярске. В главном же событии местный экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев (34−2, 23 КО) встретится с Табисо Мчуну (21−5, 13 КО) из ЮАР.

Для 27-летнего Ербосынулы поединок с Гарсией станет защитой титулов, которые он завоевал в декабре 2018 года, когда встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (14−5−1, 7 КО). В последнем бою казахстанец 14 августа в Австралии решением победил местного Рокки Джеркича (17−2, 13 КО).

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