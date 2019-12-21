Небитый казахстанец провел взвешивание и битву взглядов перед защитой титулов от WBC, WBA и WBO
Обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA
Обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA
Результат Ербосынулы составил 76,1 килограмма, а его соперника — 75,8. Лимит же категории составляет 76,203 килограмма. Также соперники провели последнюю битву взглядов.
Бой Ербосынулы — Гарсия пройдет сегодня, 21 декабря, в формате 10 раундов в андеркарте вечера бокса в российском Красноярске. В главном же событии местный
Для 27-летнего Ербосынулы поединок с Гарсией станет защитой титулов, которые он завоевал в декабре 2018 года, когда встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (14−5−1, 7 КО). В последнем бою казахстанец 14 августа в Австралии решением победил местного Рокки Джеркича (17−2, 13 КО).