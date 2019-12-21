Экс-чемпион дебютировал в новом весе победой нокаутом в первом раунде в одном шоу с Елеусиновым

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Их поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Бой был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже в первом.

За несколько секунд до окончания стартового раунда Хукер зажал оппонента в углу и пробил по корпусу. Перес опустился на колено и отказался от продолжения схватки.

Ранее в рамках этого же шоу выступил казахстанец Данияр Елеусинов, который за пять раундов удосрочил американца Алана Санчеса. Причем Елеусинов также выступает в полусредней категории.