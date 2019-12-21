Бывший соперник «Канело» одержал первую победу в США на вечере бокса с участием Елеусинова
Бывший чемпион мира в первом среднем весе британец Лиам Смит (29−2−1, 16 KO) победил американца Роберто Гарсию (42−5, 25 KO).
Бывший чемпион мира в первом среднем весе британец Лиам Смит (29−2−1, 16 KO) победил американца Роберто Гарсию (42−5, 25 KO).
Их поединок в рамках среднего веса прошел на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США) и прошел всю дистанцию. По итогам десяти раундов победу единогласным решением одержал Смит: 98−92 и дважды 99−91.
Таким образом, британский боксер одержал первую победу в США. Предыдущие два поединка завершились неудачно: сначала в 2016 году Смит досрочно проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, а спустя два года уступил решением судей другому представителю Мексики Хайме Мунгии.
В рамках этого же вечера бокса выступил казахстанец Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО), который за пять раундов удосрочил американца Алана Санчеса.
Главным событием ивента в Аризоне станет бой второго среднего веса между