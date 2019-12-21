Бывший соперник «Канело» одержал первую победу в США на вечере бокса с участием Елеусинова

Источник: Reuters

Их поединок в рамках среднего веса прошел на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США) и прошел всю дистанцию. По итогам десяти раундов победу единогласным решением одержал Смит: 98−92 и дважды 99−91.

Читайте также Экс-чемпион дебютировал в новом весе победой нокаутом в первом раунде в одном шоу с Елеусиновым

Таким образом, британский боксер одержал первую победу в США. Предыдущие два поединка завершились неудачно: сначала в 2016 году Смит досрочно проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу, а спустя два года уступил решением судей другому представителю Мексики Хайме Мунгии.

В рамках этого же вечера бокса выступил казахстанец Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО), который за пять раундов удосрочил американца Алана Санчеса.