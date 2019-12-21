Бой за титул чемпиона WBC в вечере бокса с участием Елеусинова завершился нокаутом

Источник: Reuters

Поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США).

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Соперники начали бой практически без разведки. Мартинес работал первым номером, а Росалес пытался держать оппонента на дистанции.

Во втором раунде Росалес потряс оппонента, но Мартинес восстановился и вновь завладел инициативой. Развязка наступила в девятой трехминутке, когда мексиканец остановил американца.

Ранее в рамках этого же шоу выступил казахстанец Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО), который за пять раундов удосрочил американца Алана Санчеса.