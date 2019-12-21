Бой за титул чемпиона WBC в вечере бокса с участием Елеусинова завершился нокаутом

Поединок состоялся в рамках вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США).
Соперники начали бой практически без разведки. Мартинес работал первым номером, а Росалес пытался держать оппонента на дистанции.
Во втором раунде Росалес потряс оппонента, но Мартинес восстановился и вновь завладел инициативой. Развязка наступила в девятой трехминутке, когда мексиканец остановил американца.
Ранее в рамках этого же шоу выступил казахстанец Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО), который за пять раундов удосрочил американца Алана Санчеса.
А главным событием вечера бокса в Аризоне станет бой второго среднего веса между экс-чемпионами мира — американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) и мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (51−3−1, 33 КО).