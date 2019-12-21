Статистика ударов в бою Дэниэл Джейкобс — Хулио Сезар Чавес
Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в поединке между американцем Дэниэлом Джейкобсом (36−3, 29 КО) и мексиканцем Хулио Сезаром
Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в поединке между американцем Дэниэлом Джейкобсом (36−3, 29 КО) и мексиканцем Хулио Сезаром
Их поединок в рамках второго среднего веса состоялся утром 21 декабря и стал главным событием вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился после пятого — Чавес отказался от продолжения, сославшись на перелом руки. Таким образом, Джейкобс одержал досрочную победу.
Подобный исход поединка вызвал недовольство публики, которая начала громко гудеть и бросать в сторону ринга посторонние предметы.
По данным Compubox, за пять раундов Джейкобс выбросил 233 удара, из которых 61 достиг своей цели (27,4 процента). Соотношение джебов составило 127 к 13 (10,2 процента), а силовых ударов — 96 к 48 (50).