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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Статистика ударов в бою Дэниэл Джейкобс — Хулио Сезар Чавес

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в поединке между американцем Дэниэлом Джейкобсом (36−3, 29 КО) и мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (51−4−1, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Их поединок в рамках второго среднего веса состоялся утром 21 декабря и стал главным событием вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США). Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился после пятого — Чавес отказался от продолжения, сославшись на перелом руки. Таким образом, Джейкобс одержал досрочную победу.

Подобный исход поединка вызвал недовольство публики, которая начала громко гудеть и бросать в сторону ринга посторонние предметы. Чавес-младший был вынужден покинуть ринг без интервью, в подтрибунное помещение он ушел в сопровождении охраны. На арене начались беспорядки, досталось даже комментаторам.

По данным Compubox, за пять раундов Джейкобс выбросил 233 удара, из которых 61 достиг своей цели (27,4 процента). Соотношение джебов составило 127 к 13 (10,2 процента), а силовых ударов — 96 к 48 (50).

Чавес-младший выполнил в два раза меньше ударов (116), но их точность оказалась выше — 35 ударов достигли своей цели (30,2 процента). Соотношение джебов у мексиканца составило 33 на 11 (33,3 процента), силовых ударов — 83 на 24 (28,9).

Во время загрузки произошла ошибка.
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