Джейкобс и Чавес вывели фанатов из себя. Болельщики устроили беспорядки
Поединок американца Даниэля Джейкобса и мексиканца Хулио Сезара Чавеса завершился беспорядками, сообщает Prosports.kz.
Поединок американца Даниэля Джейкобса и мексиканца Хулио Сезара Чавеса завершился беспорядками, сообщает Prosports.kz.
После пятого раунда Хулио отказался продолжить бой, сослался на сломанную руку, также ему оказывали помощь в кровотечении из носа, который, предположительно, также был поврежден. Болельщикам данная новость не пришлась по душе и они начали устраивать беспорядки, забрасывая посторонними предметами участников.
Чавесу пришлось покинуть ринг не дав интервью. А арену он покидал в сопровождении охраны. Джейкобс же во время интервью постоянно уворачивался от предметов, брошенных в него.
Добавим, что отец мексиканца Хулио Сесар