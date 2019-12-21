Джейкобс и Чавес вывели фанатов из себя. Болельщики устроили беспорядки

После пятого раунда Хулио отказался продолжить бой, сослался на сломанную руку, также ему оказывали помощь в кровотечении из носа, который, предположительно, также был поврежден. Болельщикам данная новость не пришлась по душе и они начали устраивать беспорядки, забрасывая посторонними предметами участников.