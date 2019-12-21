Джейкобс и Чавес вывели фанатов из себя. Болельщики устроили беспорядки

Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Динамо Мн
40
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Торпедо
25
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Севилья
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Динамо Р
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
25
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Алавес
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
36
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Хетафе
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20.12
Эйбар
Гранада
30
Футбол. Зарубежный
20.12
Фиорентина
Рома
14
Футбол. Зарубежный
20.12
Хоффенхайм
Боруссия Д
21
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
11:23 (мск), источник: Prosports.kz

Джейкобс и Чавес вывели фанатов из себя. Болельщики устроили беспорядки

Поединок американца Даниэля Джейкобса и мексиканца Хулио Сезара Чавеса завершился беспорядками, сообщает Prosports.kz.

Наверх
Источник: AP 2019

После пятого раунда Хулио отказался продолжить бой, сослался на сломанную руку, также ему оказывали помощь в кровотечении из носа, который, предположительно, также был поврежден. Болельщикам данная новость не пришлась по душе и они начали устраивать беспорядки, забрасывая посторонними предметами участников.

Чавесу пришлось покинуть ринг не дав интервью. А арену он покидал в сопровождении охраны. Джейкобс же во время интервью постоянно уворачивался от предметов, брошенных в него.

Добавим, что отец мексиканца Хулио Сесар Чавес-старший остался разочарованным исходом поединка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Данияр Елеусинов досрочно победил экс-чемпиона WBC
Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы
Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец
Лебедев проведет поединок после годичного перерыва
Винтовка надежды: Миронова стала новым лидером сборной России
Бобровский пропустил гол, который никто не заметил
Малкин сравнялся с Могильным по очкам в регулярке НХЛ
«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь