Казахстанский нокаутер с титулом WBC номинирован на награду от журнала The Ring
Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил имена кандидатов на свои ежегодные награды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил имена кандидатов на свои ежегодные награды, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, в число номинантов на звание «Лучший молодой боксер года» вошел 21-летний казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе. В уходящем году он провел пять боев и во всех одержал победы, завершив четыре из них досрочно.
Конкуренцию казахстанцу за награду составят узбек Исраил Мадримов (4−0, 4 КО), британец Даниэль Дюбуа (13−0, 12 КО), американец Джарон Эннис (24−0, 22 КО) и Вирджил
Кроме того, на звание «Бой года» претендует поединок казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), который состоялся в октябре в
Претендентами на звание «Боксер года» по итогам 2019 года стали Сауль «Канело» Альварес, Наоя Иноуэ, Мэнни Пакьяо, Эррол Спенс и Джош Тейлор.
За приз «Нокаут года» соревнуются нокауты в поединках Сауль Альварес — Сергей Ковалев, Дерек Чисора — Артур Шпилька, Верджил Ортис — Маурисио Эррера, Деонтей Уайлдер — Доминик Бризил и Деонтей Уайлдер — Луис Ортис.