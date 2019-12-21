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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер с титулом WBC номинирован на награду от журнала The Ring

Авторитетный журнал о боксе The Ring объявил имена кандидатов на свои ежегодные награды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, в число номинантов на звание «Лучший молодой боксер года» вошел 21-летний казахстанец Садриддин Ахмедов (11−0, 10 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе. В уходящем году он провел пять боев и во всех одержал победы, завершив четыре из них досрочно.

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Конкуренцию казахстанцу за награду составят узбек Исраил Мадримов (4−0, 4 КО), британец Даниэль Дюбуа (13−0, 12 КО), американец Джарон Эннис (24−0, 22 КО) и Вирджил Ортис-младший (15−0, 15 КО) из США.

Кроме того, на звание «Бой года» претендует поединок казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО), который состоялся в октябре в Нью-Йорке и завершился победой GGG. Также в число номинантов вошли следующие бои: Наоя Иноуэ — Нонито Донэр, Мэнни Пакьяо — Кит Турман, Эррол Спенс — Шон Портер и Джош Тейлор — Реджис Прогрейс.

Претендентами на звание «Боксер года» по итогам 2019 года стали Сауль «Канело» Альварес, Наоя Иноуэ, Мэнни Пакьяо, Эррол Спенс и Джош Тейлор.

За приз «Нокаут года» соревнуются нокауты в поединках Сауль Альварес — Сергей Ковалев, Дерек Чисора — Артур Шпилька, Верджил Ортис — Маурисио Эррера, Деонтей Уайлдер — Доминик Бризил и Деонтей Уайлдер — Луис Ортис.

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