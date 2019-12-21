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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс захотел реванша с Головкиным после скандальной победы над Чавесом

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс (36−3, 29 КО) определился с соперниками после успешного дебюта в новом дивизионе.

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Утром 21 декабря в Финиксе (штат Аризона, США) Джейкобс в рамках второй средней категории досрочно победил мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−4−1, 33 КО). Поединок был рассчитан на 12 раундов, но закончился после пятого, когда Чавес отказался от продолжения боя из-за травмы руки и разбитого носа. Решение мексиканца спровоцировало беспорядки на арене.

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Сам Джейкобс после победы заявил о желании провести реванш с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем весе.

«Трудно сказать, в каком весе будет мой следующий бой. Я хочу двигаться дальше, желаю доказать, что являюсь лучшим. Главное — адаптироваться и идти в правильном направлении. Я хочу драться с Джермаллом Чарло или провести реванш с Головкиным. Если я не смогу заполучить эти бои, то хотел бы сразиться за титул чемпиона мира во втором среднем весе — с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом», — сказал Джейкобс.

Напомним, что Джейкобс встречался с Головкиным в 2017 году и проиграл единогласным решением судей. При этом американец стал первым на тот момент соперником GGG, кто сумел выстоять 12 раундов.

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