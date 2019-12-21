«Джейкобс действовал грязно, бил головой и локтями». Чавес объяснил свое поражение
Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар
Бывший чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар
Мексиканец отказался от продолжения поединка после пятого раунда, сославшись на травму руки и разбитый нос. При этом
«Это был очень хороший бой. Я подбирался ближе, но Джейкобс ударил меня головой в районе левого глаза. Затем у меня начались проблемы
Отметим, что решение мексиканца привело к беспорядкам на арене. Недовольные болельщики стали бросать на ринг посторонние предметы. В итоге Чавес был вынужден покинуть ринг без интервью, а в подтрибунное помещение он ушел в сопровождении охраны.