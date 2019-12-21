«Джейкобс действовал грязно, бил головой и локтями». Чавес объяснил свое поражение

«Это был очень хороший бой. Я подбирался ближе, но Джейкобс ударил меня головой в районе левого глаза. Затем у меня начались проблемы из-за кровотечения. Я пришел в угол и не мог дышать. Джейкобс бил локтями и головой. Это был крайне жесткий поединок. Я чувствовал, что не смогу продолжить, поскольку не мог дышать должным образом. Рефери ничего не делал. Я извиняюсь перед болельщиками. Я бы хотел провести реванш. Я получил удар головой, Джейкобс действовал грязно в этом бою, но с него даже не сняли балл. Ему позволили продолжать грязную работу», — сказал Чавес-младший.