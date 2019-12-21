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13:31 (мск), источник: Vesti.kz

Две победы от чемпионов Азии, или как в Караганде завершился международный турнир по боксу

Победу на международном турнире памяти Галыма Жарылгапова одержал двукратный чемпион Азии среди молодежи Сагындык Тогамбай. Чемпионом состязания стал и еще один победитель молодежного континентального соревнования — Василий Самчук. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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«Год назад я был вторым, а в этом хотел обязательно победить, — поделился настроем карагандинец Самчук. — Перед финалом я немного приболел. Простыл. Но это не помешало. Я очень хотел выиграть».

Не остановил Самчука на пути к цели и нокдаун — 20-летний боксер был признан победителем. В другом близком поединке чемпионом стал 18-летний Сагындык Тогамбай. Один из лидеров молодежной сборной встречался с 20-летним Артемом Пчеляковым и признан выигравшим.

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«Он меня хорошо изучил. Готовился к этому бою, это было видно, — делится Тогамбай. — Но я был уверен в себе. Волновался? Нет, я был спокоен. Со следующего начинаю выступать на мужских турнирах и мне нужна была такая практика. Я очень хочу попасть на Олимпийские игры и стать чемпионом».

Финалы (чемпионы выделены жирным)
До 52 килограммов: Талгат Сырымбетов — Дамир Абдикадир
До 57: Акылбек Есенбек уулу (Кыргызстан) — Нурсултан Исахан
До 63: Нияиялланбиеке Эрдавулиете (Монголия) — Василий Самчук
До 69: Дулат Бекбауов — Нурхан Омиртай
До 75: Берикбай Нурымбетов — Бахтиер Мурзомухаммади (Таджикистан)
До 81: Шаббос Негматуллоев (Таджикистан) — Еркебулан Акимбай
До 91: Сагындык Тогамбай — Артем Пчеляков
Свыше 91: Дмитрий Зиско — Рустем Баешев.

Самым ярким поединком в женской программе стал финал в категории до 75 килограммов. 19-летняя Надежда Рябец встречалась с действующей чемпионкой мира Зенфирой Магомедалиевой. Напряженный поединок прошел всю дистанцию: в обоюдном обмене ударами судейская бригада победителем признала фаворитку из России (1:4).

К трем ранее определившимся участницам олимпийского отбора добавилась Ангелина Лукас, которая выиграла казахстанское дерби в категории до 51 килограмма. Еще одну спортсменку назовут в категории до 57 килограммов: на одно место претендуют Владислава Кухта и Анжа Садвокасова.

До 51 килограмма: Ангелина Лукас — Жансая Абдраимова
До 57: Едгорой Мирзаева (Узбекистан) — Людмила Воронцова (Россия)
До 60: Екатерина Дынник (Россия) — Римма Волосенко
До 69: Баян Акбаева — Саадат Далгатова (Россия)
До 75: Зенфира Магомедалиева (Россия) — Надежда Рябец.

Напомним, международный мемориал Галыма Жарылгапова проводится в 36-й раз. В этом году победители и призеры были определены в 13 весовых категориях — пяти женских и восьми мужских.

Жигер Абенов  .

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