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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Чавесу-младшему потребовалась операция после скандального поражения от Джейкобса

Экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (51−4−1, 33 КО) был госпитализирован после поражения от американца Дэниэла Джейкобса (36−3, 29 КО). Об этом в своем твиттере сообщил отец мексиканского боксера Хулио Сезар Чавес-старший.

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Источник: Reuters

Их поединок в рамках второго среднего веса состоялся утром 21 декабря в Финиксе (штат Аризона, США) и был рассчитан на 12 раундов.

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Однако после пятой трехминутки Чавес отказался от продолжения боя из-за травмы руки и разбитого носа.

Решение мексиканца привело к беспорядкам на арене. Недовольные болельщики стали бросать с трибун посторонние предметы. Чавес-младший был вынужден покинуть ринг без интервью, а в подтрибунное помещение он ушел в сопровождении охраны.

Со своей стороны, Чавес-старший выступил в защиту своего сына и ответил критикам. По его словам, мексиканцу предстоит операция.

«При всем моем уважении к фанатам в Финиксе: теперь я не согласен с вами. Мой сын участвовал в равной схватке и побеждал. К сожалению, его били головой и локтями, у него сломан нос, и теперь ему предстоит операция», — написал Чавес-старший, выложив фотографию с сыном из госпиталя.

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Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
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