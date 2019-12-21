Чавесу-младшему потребовалась операция после скандального поражения от Джейкобса

Их поединок в рамках второго среднего веса состоялся утром 21 декабря в Финиксе (штат Аризона, США) и был рассчитан на 12 раундов.
Однако после пятой трехминутки Чавес отказался от продолжения боя
Решение мексиканца привело к беспорядкам на арене. Недовольные болельщики стали бросать с трибун посторонние предметы.
Со своей стороны,
«При всем моем уважении к фанатам в Финиксе: теперь я не согласен с вами. Мой сын участвовал в равной схватке и побеждал. К сожалению, его били головой и локтями, у него сломан нос, и теперь ему предстоит операция», — написал