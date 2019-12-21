Чавесу-младшему потребовалась операция после скандального поражения от Джейкобса

Источник: Reuters

Их поединок в рамках второго среднего веса состоялся утром 21 декабря в Финиксе (штат Аризона, США) и был рассчитан на 12 раундов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако после пятой трехминутки Чавес отказался от продолжения боя из-за травмы руки и разбитого носа.

Решение мексиканца привело к беспорядкам на арене. Недовольные болельщики стали бросать с трибун посторонние предметы. Чавес-младший был вынужден покинуть ринг без интервью, а в подтрибунное помещение он ушел в сопровождении охраны.

Со своей стороны, Чавес-старший выступил в защиту своего сына и ответил критикам. По его словам, мексиканцу предстоит операция.

«При всем моем уважении к фанатам в Финиксе: теперь я не согласен с вами. Мой сын участвовал в равной схватке и побеждал. К сожалению, его били головой и локтями, у него сломан нос, и теперь ему предстоит операция», — написал Чавес-старший, выложив фотографию с сыном из госпиталя.