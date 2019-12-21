Мечтающий о реванше с Елеусиновым британец победил в США в бою с нокдауном
Британский проспект полусреднего веса Джош Келли (10−0−1, 7 КО) победил никарагуанца Вистона Кампоса (31−7−6, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Британский проспект полусреднего веса Джош Келли (10−0−1, 7 КО) победил никарагуанца Вистона Кампоса (31−7−6, 19 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Фениксе (штат Аризона, США) и продлился все 10 раундов. В заключительной трехминутке Келли отправлял соперника в нокдаун и выиграл единогласным решением — 98−91 и дважды 99−90.
Для 25-летнего Келли, который во второй раз выступил в США, эта победа стала десятой в карьере, а 27-летний Кампос, дебютировавший в Америке, потерпел седьмое поражение.
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В этом же шоу выступил олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО), который досрочно победил американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).
Отметим, что Елеусинов и Келли считаются одними из самых перспективных боксеров полусреднего веса. Дела обоих боксеров ведет компания Matchroom во главе с промоутером Эдди Хирном. По словам Елеусинова, не исключено, что их бой с Келли случится через несколько лет.
Ранее чемпион WBO американец Теренс Кроуфорд (36−0, 27 КО) пообещал размазать Елеусинова и Келли. До перехода в полусредний вес Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе.
При этом Елеусинов уже встречался с Келли, но в любительском боксе. На Олимпиаде-2016 казахстанец победил британца в 1/8 финала, а турнир в итоге завершил с золотой медалью. В 2018 году Келли заявил, что намерен взять реванш у Елеусинова уже в профи.