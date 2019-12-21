Экс-соперника Головкина вынудили драться при пустых трибунах в вечере с участием казахстанца

Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Фениксе (штат Аризона, США), главное событие которого завершилось скандалом: мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51−4−1, 33 КО) отказался от продолжения боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (36−3, 30 КО), чем вызвал беспорядки на трибунах.

Бой Росадо — Очоа проходил при пустых трибунах уже после завершения поединка Джейкобс — Чавес. За поединком следили только журналисты и работники арены. По итогам 10 раундов американец выиграл единогласным решением — 100−90, 100−90, 99−91, одержав 25-ю победу в карьеру и нанеся сопернику девятое поражение.

При этом Росадо мог выступить и в главном событии. Американец подписал два контракт на этот вечер бокса и мог заменить Чавеса, если бы тот сорвал поединок.

«Все моим фанатам, которые пришли на бой или смотрели его онлайн. Я люблю и ценю вас. К сожалению, из-за замены соперника в последний момент, я дрался уже после главного события», — объяснил Росадо.

Отметим, что в 2013 году Росадо проиграл нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который тогда защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA и IBO.