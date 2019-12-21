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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-соперника Головкина вынудили драться при пустых трибунах в вечере с участием казахстанца

Американец Габриэль Росадо (25−12−1, 14 КО) победил мексиканца Умберто Гутьерреса Очоа (33−9−2, 22 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок прошел в андеркарте вечера бокса в Фениксе (штат Аризона, США), главное событие которого завершилось скандалом: мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51−4−1, 33 КО) отказался от продолжения боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (36−3, 30 КО), чем вызвал беспорядки на трибунах.

Бой Росадо — Очоа проходил при пустых трибунах уже после завершения поединка Джейкобс — Чавес. За поединком следили только журналисты и работники арены. По итогам 10 раундов американец выиграл единогласным решением — 100−90, 100−90, 99−91, одержав 25-ю победу в карьеру и нанеся сопернику девятое поражение.

При этом Росадо мог выступить и в главном событии. Американец подписал два контракт на этот вечер бокса и мог заменить Чавеса, если бы тот сорвал поединок.

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«Все моим фанатам, которые пришли на бой или смотрели его онлайн. Я люблю и ценю вас. К сожалению, из-за замены соперника в последний момент, я дрался уже после главного события», — объяснил Росадо.

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Отметим, что в 2013 году Росадо проиграл нокаутом казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), который тогда защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA и IBO.

Добавим, что в шоу Джейкобс — Чавес выступил олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО), который досрочно победил американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).

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