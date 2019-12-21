Ближе к Пакьяо, Спенсу и Кроуфорду. Елеусинов взлетел в мировом рейтинге после досрочной победы

В рамках вечера бокса в Финиксе (штат Аризона, США) Елеусинов досрочно победил американца Алана Санчеса (20−5−1, 10 КО).
После этого боя Елеусинов взлетел со 150-го на 76-е место в рейтинге BoxRec, взлетев на 74 позиции, а Санчес, не дравший больше года, вернулся в список и теперь идет там 95-м.
Всего в рейтинге полусредневесов от BoxRec представлены 2154 боксера. Лидирует в нем чемпион WBO американец Теренс Кроуфорд (36−0, 27 КО), опережающий соотечественника Эррола Спенса (26−0, 21 КО), владеющего титулами WBC и IBF. Третьим идет чемпион WBA (Super) филиппинец Мэнни Пакьяо (62−7−2, 39 КО).
Отметим, что среди казахстанцев выше Елеусинова только Нурсултан Жанабаев (8−0, 5 КО), идущий на 67-м месте. Свой девятый бой Жанабаев должен был провести сегодня, 21 декабря, в российском Красноярске, но получил травму.